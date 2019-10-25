مفاجأة: 60 مليونا مقابل رحيل نيمار عن سان جيرمان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بإمكانه الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو فقط.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.

وتنص اللائحة على أن اللاعبين الذي قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط.

وسبق أن قالت تقارير إسبانية مطلع الموسم الحالي، إن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع سان جيرمان من جانب واحد، تصل إلى 170 مليون يورو، وهو ما يصعب عودته إلى صفوف برشلونة.