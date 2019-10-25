حارس برشلونة: الإقصاء أمام ليفربول وروما قد يتكرر!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال حارس مرمى برشلونة الإسباني، أندريه تير شتيغن، إن إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، قد يتكرر مرة أخرى.

وكان برشلونة قد ودع منافسات التشامبيونزليغ في موسم 2017-2018 أمام روما في ربع النهائي، ثم الموسم الماضي خرج بخسارة كارثية 0-4 أمام ليفربول ليودع البطولة من المربع الذهبي.

وذكر تير شتيغن خلال تصريحاته لصحيفة 11Freunde "الإقصاء أمام روما وليفربول لم يكن بسبب أخطاء فردية أو تكتيكية، بل يعود لأمور نفسية للاعبين، يجب على المرء أن يتعمق أكثر في مسائل علم النفس".

وأضاف الحارس الألماني "لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى في دوري الأبطال".

وأكد تير شتيغن أنه يتمنى تقديم الإضافة المطلوبة للبارسا، مشيرًا إلى أن الألقاب التي حققها ستظل محفورة في ذاكرته للأبد.