عكا: 4 ضحايا في جرائم القتل خلال أقل من عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل في مدينة عكا 4 مواطنين عرب بينهم امرأة في أقل من عام، آخرهم تيسير سالم الفار (36 عاما) في جريمة إطلاق نار، مساء أمس الخميس.

تيسير سالم الفار

قُتل تيسير سالم الفار (36 عاما) متأثرَا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء أمس الخميس الموافق 24.10.2019، في عكا.

وتربط القتيل صلة قُربى مع القتيل حسني رباعي الذي قتل في جريمة إطلاق نار خلال شهر رمضان الماضي بعكا، وتحقق الشرطة في ما إذا كانت هناك أي علاقة بين الجريمتين.

حسني رباعي

قُتل الشاب حسني رباعي (35 عاما) متأثّرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تناوله الإفطار خلال شهر رمضان في مطعم بعكا، مساء يوم الخميس الموافق 30.05.2019.

محمد طبراني

قُتل الشاب محمد طبراني (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في عكا، مساء يوم الإثنين الموافق 23.09.2019.

إيمان أحمد عوض

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قُتلت إيمان خميس أحمد عوض (27 عاما) ذبحا بالسكين في شقتها في شارع "هرتسوغ" بعكا.

وأفاد شهود عيان أنه عثر على جثة المرأة وعليها آثار عنف وطعن في عنقها، وزعم زوج الضحية أنه عثر عليها مطعونة 3 طعنات في منطقة الرقبة واتصل بالشرطة، وبعد مرور لحظات قصيرة نزل سلالم المنزل راكضًا وصرخ: "قتلوا زوجتي.. قتلوا زوجتي"، لكن الشرطة اعتقلته على الفور.

وقدمت النيابة العامة، بتاريخ 14.01.2019، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد الزوج محمد خليل لبابيدي (38 عاما) من عكا، على خلفية ارتكابه جريمة قتل زوجته إيمان عوض. وتقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم أقدم على قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد في أعقاب توتر العلاقة بينهما".

ويُستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 11.12.2018 نحو الساعة الحادية عشر ظهرا، عاد المتهم إلى منزله الكائن في شارع هرتسوغ 4 بعكا، حينها كانت المغدورة في المنزل، وقام بأخذ سكين كان قد أحضرها قبل 3 أيام إلى المنزل، ثم قصد زوجته التي تواجدت في غرفة النوم آنذاك، وأقدم على ذبحها من عنقها في الوقت الذي حاولت فيه المغدورة الدفاع عن نفسها".

وأضافت أنه "بعد وقوع الجريمة حاول المتهم تبرئة نفسه وإخفاء تورطه فيها بهدف التشويش على مجريات التحقيق، حيث قام برمي أداة الجريمة وملابسه في حاوية قمامة، كما قام بإرسال عدة رسائل نصية من هاتف زوجته إلى هاتفه وأفراد عائلتهما، ثم سافر إلى عدة أماكن بعد ارتكاب الجريمة".

وقال أقارب ضحية جريمة القتل إنها تركت خلفها طفلة (10 أعوام)، وكانت قد تزوجت قبل نحو عام للمرة الثانية.

المجتمع العربي: 76 قتيلا منذ مطلع العام

وتواصلت في عدة بلدات عربية أعمال العنف والجريمة، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم 76 قتيلا بينهم 11 امرأة، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، فيما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.