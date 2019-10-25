جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ وهما السيناتور تيد كروز والسيناتور ليندسي غراهام، اللذان يعتبران من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني في مجلس الشيوخ الأميركي، بإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بمواصلة أبحاث نووية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الخميس عن مسؤول أميركي أن النائبين الجمهوريين أعدا مشروع قرار يقضي بعدم تمديد الإعفاءات لإيران من قبل الرئيس الأميركي.

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وتم توزيع مسودة الاقتراح هذا الأسبوع على مسؤولي الحكومة ووزارتي الخزانة والطاقة، حسبما ذكرت الوكالة.

ويخطط أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإنهاء التمديد الذي يسمح لإيران بمواصلة أنشطة مفاعل “آراك” للماء الثقيل ومنشآت “فوردو” لتخصيب اليورانيوم ومركز الأبحاث النووية في طهران، وفقًا للمسؤول الأميركي الذي لم يتم تحديد هويته.

يذكر أنه في يوليو الماضي، طالب مجموعة من 50 نائبا في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب، بإلغاء سلسلة من الإعفاءات من العقوبات التي سمحت لإيران بمواصلة أبحاثها النووية المثيرة للجدل.

وطالب المشرعون بأن تفي الإدارة بوعودها بشأن سياسة “الضغط الأقصى” بحيث تشمل بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات، الضغط على الأمم المتحدة لاستدعاء آلية تعيد فرض عقوبات المجتمع الدولي على إيران، والتي تم رفع معظمها كجزء من الاتفاق النووي.