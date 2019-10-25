ادارة السومرية تتكفل بعلاج الزميل هشام وسيم

تكفلت ادارة قناة السومرية متمثلة بمديرها العام الاستاذ عمار طلال، بعلاج الزميل هشام سليم الذي تعرض لاصابة بالغة خلال تغطيته تظاهرات ساحة التحرير اليوم. وتعرض مراسل السومرية الزميل هشام سليم، الى اصابة خطرة في منطقة الوجه اثناء تغطيته تظاهرات اليوم، نقل على اثرها الى احد مستشفيات بغداد، حيث ادخل الى صالة العمليات بشكل عاجل.

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