هيئة الاعلام تصدر بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم

اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم. اهراتودعت هيئة الاعلام والاتصالات عبر بيانها ، وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات. Advertisements وتنشر الخليج 365، نص بيان الهيئة:

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