الصدر يدعو الجهات الطبية الى عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات. وقال الصدر إن "على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات". وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.

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