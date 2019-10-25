رجل أمن عراقي يبكي في ساحة التظاهر

مقطع فيديو يظهر رجل أمن عراقي وهو يبكي بسبب الإعتداءات التي طالت المتظاهرين. ​ Advertisements وحاول المتظاهرون مساعدته وإعادته لواجبه، وأعلنوا تضامنهم معه، بينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء عليه.

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