القوات الامنية تذيع خطبة المرجعية عبر مكبرات الصوت على جسر الجمهورية

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الامنية قامت باذاعة خطبة المرجعية الدينية العليا التي القيت من مدينة كربلاء اليوم، عبر استخدام مكبرات الصوت على جسر الجمهورية وسط بغداد.
ودعا المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني عبر خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله في مدينة كربلاء، القوات الامنية الى حماية المتظاهرين والتحلي بضبط النفس، كما دعا المتظاهرين الى عدم الاعتداء على القوات الامنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
واغلقت القوات الامنية، جسر الجمهورية وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية والحواجز "بشكل كامل" صباح اليوم في محاولة لصد المتظاهرين.
واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توثيق فرقها استشهاد متظاهر واصابة ٢٢٤ متظاهرا في بغداد وثلاثة اخرين في محافظة المثنى.
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