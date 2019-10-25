القوات الامنية تشرع بـ'لحام' الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية لمنع عبور المتظاهرين

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية شرعت بـ"لحام" الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط بغداد لمنع عبور المتظاهرين.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية قامت بعملية لحام الكتل الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لمنع عبور المتظاهرين الى المنطقة".
واشار المصدر، الى ان "المتظاهرين يحاولون منذ ساعات عبور الجسر في عمليات كر وفر مع القوات الامنية التي تستمر باطلاق القنابل المسيلة للدموع".
واغلقت القوات الامنية، جسر الجمهورية وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية والحواجز "بشكل كامل" صباح اليوم في محاولة لصد المتظاهرين.
واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توثيق فرقها استشهاد متظاهر واصابة ٢٢٤ متظاهرا في بغداد وثلاثة اخرين في محافظة المثنى.
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