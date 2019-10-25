خالد بن سلمان يبحث مع جريفيث مستجدات الأوضاع باليمن

بحث الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، مستجدات الأوضاع باليمن.

ووفق بيان للمبعوث الأممي لليمن، فإنه التقى الأمير خالد بن سلمان في الرياض يوم أمس حيث ناقشا "سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استكهولم (ديسمبر/كانون الأول 2018).





وعرض جريفيث جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم.

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وأكد أهمية "إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية".

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.



كما أحاط جريفيث الأمير خالد بن سلمان بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني.



كما استمع المبعوث الأممي من نائب وزير الدفاع السعودي إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب.

وثمّن المبعوث الأممي جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، مؤكدا محورية الدور السعودي في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.