ساحة التحرير وجسر الجمهورية.. شريان الثورة ضد نفوذ إيران بالعراق

بعدما ظلت لسنوات رمزا لتحرير العراق من قوى الاستعمار عاد العراقيون إلى ساحة التحرير مجددا، الجمعة، لفك الارتباط السياسي بين بغداد وطهران.

ويسعى العراقيون اليوم لكتابة سطر جديد في تاريخ هذا الميدان لتخليص العراق من نفوذ إيران، استكمالا للدور المهم الذي قام به في الثورات والمسيرات والانتفاضات التي شهدتها بغداد.

الساحة تقع في منطقة الباب الشرقي ويوجد على الجانب الشرقي منها نصب كبير يعرف باسم نصب الحرية، صممه ونفذه النحات العراقي جواد سليم، وتشير واجهة النصب إلى ساحة التحرير.

ويستعد المحتجون لتنظيم مظاهرة مليونية تحمل اسم "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق"، للمطالبة باستقالة الحكومة وتقليص نفوذ إيران في البلاد ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.





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ورغم تحديد، اليوم الجمعة، موعدا لانطلاقة مظاهرات 25 أكتوبر المليونية إلا أن المتظاهرين العراقيين استبقوا الموعد المحدد بساعات وبدأوا مظاهراتهم منذ مساء الخميس.

وتمكن المتظاهرون من دخول المنطقة الخضراء إلا أن مليشيات الحشد الشعبي والمليشيات الإيرانية الأخرى استخدمت الرصاص الحي للتصدي للمدنيين العزل، ما أسفر حتى الآن عن سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وحاول المتظاهرون، صباح الجمعة، اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تحتضن المقرات الحكومية والدبلوماسية، إلا أنهم جوبهوا مرة أخرى بالرصاص الحي من قبل مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية الخاضعة لها.

جسر الجمهورية.. شريان الثورة

يقع جسر الجمهورية على الجانب الغربي من ساحة التحرير، وكان يطلق عليه سابقا جسر الملكة عالية زوجة غازي بن فيصل بن الحسين ووالدة الملك فيصل الثاني.

ويعد الجسر بمثابة الشريان الرئيسي الرابط بين ساحة التحرير، والمنطقة الخضراء أكثر المناطق أهمية في العراق لاحتوائها على مقرات الوزارات وهيئات الحكومة والجيش، ومقر السفارة الأمريكية إضافة إلى مقرات المنظمات والوكالات الحكومية والأجنبية.

وأغلقت قوات الأمن العراقية الجسر بالكتل الخرسانية بشكل كامل، لمنع وصول المتظاهرين إليه، ما اضطر المتظاهرين إلى الانسحاب نحو ساحتي التحرير والطيران القريبين من الجسر.

وتحاول قوات الأمن إرجاع المتظاهرين باتجاه نصب التحرير، وحصر المظاهرة عند ساحة التحرير بعيدا عن جسر الجمهورية والمنطقة الخضراء.