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16 قتيلاً على الأقل في احتجاجات مناهضة لأبي في إثيوبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

قال باحث في منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إن 16 شخصًا على الأقل قتلوا في أعمال عنف في إثيوبيا هذا الأسبوع بدأت باحتجاجات على رئيس الوزراء والحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد.

وقالت فيسيها تيكل "حتى الآن تأكدنا مقتل 16 شخصا ، لكن العدد يجب أن يكون أكثر من ذلك لأن هناك تقارير جديدة تظهر لم نؤكدها".

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وقالت إن العنف شمل حالات أطلقت فيها قوات الأمن النار على المتظاهرين ، ولكنها أخذت تتخذ على نحو متزايد شكل اشتباكات عرقية ودينية.

"لقد فقد بعض الناس حياتهم بالعصي ، بالمناجل ، وأحرقت بعض المنازل. وقال إن الناس يستخدمون حتى الرصاص والأسلحة الخفيفة لقتل بعضهم البعض ، لمحاربة بعضهم البعض.

"ليس لدي آخر ما حدث خلال الليل ولكن لم تكن هناك أي علامات انخفاض".

اندلعت أعمال العنف في العاصمة أديس أبابا ، وفي الكثير من مناطق أوروميا الإثيوبية بعد أن اتهم ناشط بارز قوات الأمن بمحاولة تنظيم هجوم ضده.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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