صحفي لبناني يدعو المتظاهرين للاستفادة من دعوة عون للحوار مع الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

أماني عزام

دعا الكاتب الصحفي اللبناني علي أحمد مدير عام موقع صدى فور برس الإخباري، الشباب في الشارع للاستفادة من دعوة الرئيس ميشال عون لاستقبال ممثلين عن الشباب المتظاهرين لسماع مطالبهم ووضع خطة لمحاسبة الفاسدين.

Advertisements

وأكد "أحمد" في تصريح خاص، أن جميع المواطنيين في لبنان يؤكدون على مطالب الشباب في الشارع، الذين يطمحون لحياة كريمة ودولة عادلة ونظيفة يحكمها العدل والقانون، رغم محاولة بعض القوى السياسية والمؤسسات الإعلامية لحرف الحراك اللبناني الطاهر والصادق نحو استهدافات سياسية خدمة لأجندات معروفة وأكبر دليل على ذلك بعض المحطات الٱعلامية التي تتواجد في مناطق محددة وتبث مواد إعلامية معينة.

وطالب الكاتب الصحفي اللبناني، باستعادة الأموال المنهوبة من كل المعنيين والمسؤولين في لبنان، وتنحية حاكم مصرف لبنان المسؤول عن السياسة المصرفية للبلاد، كما طالب برفع الضرائب عن أرباح المصارف وإقرار الضرائب التصاعدية على الطبقات الثرية، وفتح ملف الأملاك البحرية، ورفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين والسياسيين والنواب والوزراء والموظفين بالفئة الاولى الذين أصبحت ثرواتهم بملايين الدولارات.

ودعا إلى ضرورة تغيير قوانين التنظيمات التي استفاد منها بعض السياسيين والوزراء، وتطهير الأجهزة القضائية والرقابية من الفاسدين، ووضع قوانين شفافة لمحاكمتهم، ووقف المناقصات التي تعطى لطرف معروف حاكم للسلطة.