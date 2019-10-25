بعد واقعة ’’الكرافتة‘‘.. بوتين يمازح السيسي: ’’هديك نص مرتبي‘‘

كتب: ضياء السقا

في لقطة طريفة، مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "سأمنحك نصف راتبي".

وبحسب روسيا اليوم، قال بوتين خلال مأدبة الطعام على هامش قمة روسيا – إفريقيا" في سوتشي، الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه، وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لو لا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".

وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي، وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)"، مما دفع السيسي والحضور للدخول في نوبة ضحك.

Advertisements

وكانت فضائية «روسيا اليوم»، قد عرضت مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر حوار جانبي، دار بين السيسي، وبوتين، على هامش القمة.

وظهر «بوتين»، في الفيديو وهو يمسك برابطة عنقه ورابطة عنق «السيسي»، ويشير إلى التشابه بينهما.

وعقدت في مدينة سوتشي الروسية، قمة روسية إفريقية، بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة القارة الأفارقة؛ لبحث سبل التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية.

رابط الفيديو: