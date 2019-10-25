سكاي نيوز: مقتل متظاهر عراقي قرب جسر الجمهورية في بغداد

افادت شبكة "​سكاي نيوز​" بمقتل متظاهر عراقي قرب جسر الجمهورية في العاصمة العراقية ​بغداد​. هذا وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة وتدعو لاسقاط النظام. وأغلقت المنطقة الخضراء وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وسط انتشار أمني كثيف بالعاصمة العراقية. وأعلنت وزارة الداخلية دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات اليوم، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

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