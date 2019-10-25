جعجع يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش

يلتقي رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ترافقه مسؤولة مكتب العلاقات السياسيّة في لبنان ليزا مور، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات اللبنانيّة" إيلي الهندي.

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