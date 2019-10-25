شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: أردوغان دمر الحياة السياسية والحزبية في تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمر الحياة السياسية والحزبية في تركيا، منوهًا إلى أنه حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يملك 100 مقعد في البرلمان.
وأضاف فى تصريحات له ، أنه من المحتمل أن تتولى الأحزاب المعارضة الحكم في تركيا خلال السنوات القادمة، مشددا على ضرورة أن تدعم الدول العربية الأحزاب المعارضة في تركيا لأنها ستحكم تركيا في يوم من الأيام، قائلًا: "يجب أن نسمع لهذه الأحزاب المعارضة ونتولى أفكارها وننشرها".
ولفت أن ثورة 30 يونيو أغضبت أردوغان كثيرًا، وأصبحت العلاقات المصرية التركية في عهد أردوغان يشوبها الخلافات، مؤكدا أن أردوغان يتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذا أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن الاقتصاد التركي تراجع بعد تولي أردوغان الحكم.
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