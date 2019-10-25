شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكونات المتحف القومى للحضارة في قانون الحكومة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، فى المادة الثانية من صيغته النهائية التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بحضور = وزير الآثار، مكونات المتحف في هيئته الجديدة.

ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة :

مادة 2

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هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية، وترفيهية متميزة للزائرين.

تضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.