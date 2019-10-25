شكرا لقرائتكم خبر عن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يفضح كذب أردوغان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو، أعده موقع تركيا الآن، أكاذيب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، حول أعداد اللاجئين في تركيا ورصد التقارير، أرقاما متضاربة ذكرها الرئيس التركي

ورصد التقارير، أرقام متضاربة ذكرها الرئيس التركي في كثير من خطاباته حول اللاجئين السوريين في تركيا، وهو ما يكشف أكاذيبه المتواصلة في هذا الصدد، ففى خطاب له ذكر أن عدد اللاجئين في تركيا 3،5 مليون لاجئ ، وفى أخرى ذكر 4 مليون.

كانت قالت منظمة العفو الدولية إن المئات من اللاجئين السوريين فى تركيا قد تم إجبارهم على العودة إلى بلادهم التى تمزقها الحرب، وبعضهم كان مقيدا، بعدما تلقيهم تهديدات بالعنف أو تعرضهم للخداع للتوقيع على اتفاقات العودة التطوعية.