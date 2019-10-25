لمشاركتها في مواجهة الأمطار.. محافظ الإسكندرية يشكر شركات البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في جولة ميدانية، منطقتي المنشية ومحطة الرمل لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وواصل الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، منذ مساء أمس، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.

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وشدد قنصوه، على شركة الصرف بتمركز سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار وتواجد جميع المسئولين في الشوارع لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف ‏الذي تتعرض له المحافظة.

وتفقد المحافظ يرافقه السكرتير العام وجميع المسئولين ميدان الجندي المجهول وميدان عرابي، وأمام محكمة الحقانية، وشارع الغرفة التجارية على الترام للتأكد من استيعاب الشنايش وشبكات الصرف للكميات كبيرة من الأمطار.

ووجه المحافظ الشكر لشركات البترول لدعمها حي العجمي بسيارات كسح مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في الإسكندرية بالعمل على قلب رجل واحد لمواجهه هذه الظروف الجوية الصعبة.