تعرف على الحد الأقصى وعمولة السحب النقدي من كريدت كارد في 7 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

تقدم البنوك بطاقات ائتمانية المعروفة بـ "الكريدت كارد" وتتيح خدمة المشتريات من التجار، أو إلكترونيا، كما تقدم خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ولكن مع فرض عمولة على عملية السحب الواحدة ونسبة على الفائدة (عبء الدين).

وتصدر البنوك الكريدت كارد للعملاء بضمان ودائع العميل بالبنك سواء حساب توفير أو شهادات إدخار، أوبضمان الدخل الشهري للعميل.

وتقدم البنوك أنواع مختلفة من الكريدت كارد بداية من الكلاسيك والجولد والتتانيوم والبلاتنيوم وذلك حسب حجم ودائعة بالبنك أو الدخل الشهري.

وتحدد البنوك الحد الأقصى للإئتمان للكريدت كارد شهريا حسب الجدارة الإئتمانية للعميل المرتبطة بحجم ودائعة وإجمالي دخله الشهري.

وتفرض البنوك عمولة ونسبة فائدة على السحب النقدي باستخدام الكريدت كارد دون فرض أي عمولة أو فائدة على المشتريات حيث الكريدت تم تصميمه بغرض المشتريات ولكن السحب النقدي يعد بمثابة قرض تم الحصول عليه من البنك ولذلك يتم فرض عمولة ونسبة فائدة.

وتتيح بعض البنوك فترة سماح للعميل من فرض أي نسبة فائدة علي السحب النقدي في حال سداد المبلغ قبل الفترة الزمنية المحددة التي تتراوح من 25 يوما إلى 55 يوما.

ويحتاج أي عميل لإصدار الكريدت كارد تقديم بعض الأوراق البسيطة مثل التقدم بطلب للبنك مرفق معه الرقم القومي للعميل، وشهادة الدخل الشهري مختومة من جهة العمل، والتعهد بتحويل الراتب علي البنك.

ويعرض الخليج 365 نسبة العمولة وعبء الدين على السحب النقدي من الكريدت كارد من داخل مصر في 7 بنوك وهم الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، و CIB، وSAIB ، والمصرف المتحد.

1 - البنك الأهلي المصري:

العمولة: 2% من إجمالي السحبة بحد أدنى 10 جنيهات.

نسبة الفائدة على السحب النقدي: تتراوح بين 1.9% بضمان الودائع، و%2.25 بضمان الراتب.

الحد الأقصى للسحب النقدي وللمشتريات يوميا على أنواع الكروت كالتالي:

الكلاسيك: ، يتيح حد سحب نقدي 10 ألف جنيه يوميا وللمشتريات 20 ألف جنيه يوميا.

الجولد: 15 ألف جنيه بحد أقصى للسحب النقدي يوميا، وللمشتريات 100 ألف جنيه كحد أقصى يوميا إذا سمح الحد الإئتماني للبنك.

تتياتينوم: 20 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي، و150 ألف جنيه للمشتريات.

البلاتينيوم: 20 ألف جنيه يوميا بحد أقصى للسحب النقدي، وللمشتريات 250 ألف جنيه كحد أقصى يوميا إذا سمح الحد الإئتماني للبنك.

2 - بنك مصر:

العمولة: 2% من إجمالي قيمة المبلغ.

نسبة الفائدة: 2%

حد السحب النقدي على أنواع الكريدت كارد:

الكلاسيك: 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا للسحب النقدي نصفهم عبر ماكينات بنك مصر، والنصف الثاني من ماكينة بنك آخر.

الجولد: نفس حدود السحب النقدي لكارت الكلاسيك.

العمولة: نفس حدود السحب النقدي لكارت الكلاسيك أيضا.

المشتريات: الحد الأقصى لحدود الكارت كاملا.

3 - بنك القاهرة:

العمولة: تتراوح بين 2% بحد أدنى 10 جنيهات باستخدام ماكينات بنك القاهرة، أو 2.5% بحد أدنى 20 جنيه باستخدام ماكينة بنك آخر.

الفائدة: تتراوح بين 2.5% على الكلاسيك، أو 2.3% على الجولد، أو 2.2% على التتاتينبوم، أو 2.1% على البلاتينيوم.

حد السحب النقدي اليومي على أنواع الكريدت :

الكلاسيك: 10 آلاف جنيه للسحب النقدي يوميا، و 50 ألف جنيه للمشتريات.

الجولد: 30 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي، و150 ألف جنيه للمشتريات.

تتاتينيوم: 40 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي، و200 ألف جنيه للمشتريات.

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ورلد ايليت: 100 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي، ومليون جنيه للمشتريات.

4 - العربي الأفريقي الدولي:

العمولة: 1,85% من إجمالي قية السحبة.

الفائدة : تتراوح بين 1.8% إلى 2.30% بضمان الودائع بالبنك حسب نوع الكارت أما إصدار الكارت بضمان الراتب تتراوح بين 2.10% إلى 2.30% حسب نوع الكارت.

حد السحب النقدي اليومي على أنواع الكروت:

فيز بلاتينوم: 10.5 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات حد الكارت بالكامل.

فيزا جولد: 7 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات حد الكارت بالكامل.

ماستر كارد كلاسيك: 5 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات حد الكارت بالكامل.

ماستر كارد تتاتنيوم: 10.5 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات حد الكارت بالكامل.

5 – بنك CIB :

العمولة: 2% من إجمالي السحبة بحد أدنى 20 جنيها.

الفائدة تتراوح بين: 2.99% على الكلاسيك، و2.59% على البلاتنيوم، و 2.69% على التتاتينيوم.

حد السحب النقدي على الكروت:

الكلاسيك: 5 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي بما لايزيد عن 10 الأف أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.

الجولد: 15 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي بما لايزيد عن 30 ألف جنيه أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.

التتانيوم: 30 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي، بما لايزيد عن 60 ألف جنيه أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.

البلاتينيوم: 55 ألف جنيه يوميا للحسب النقدي بما لايزيد عن 150 ألف جنيه أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.

6 - المصرف المتحد:

العمولة: 30 جنيها على السحبة الواحدة.

نسبة الفائدة: 1.27% من إجمالي قيمة السحبة على كارت الكلاسيك والجولد، أو %2.5 على البلاتينيوم.

حد السحب النقدي على الكروت:

رخاء كلاسيك: 10 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي بما لايزيد عن 20 ألف جنيه أسبوعيا، ، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل للكارت.

رخاء جولد: 15 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي بما لايزيد عن 30 ألف جنيه أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.

رخاء بلاتينيوم: 30 ألف جنيه يوميا للسحب النقدي بما لايزيد عن 60 ألف جنيه أسبوعيا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل للكارت.

7 - بنك SAIB:

العمولة: 5% من إجمالي قيمة السحبة بحد أدنى 50 جنيها.

الفائدة: 2.75% على جميع أنواع الكروت.

حد السحب النقدي على الكروت:

الكلاسيك: 3 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل للكارت.

الجولد: 6 آلاف جنيه يوميا للسحب النقدي، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل للكارت.

البلاتينوم: 12 ألف جنيه للسجب النقدي يوميا، وللمشتريات الحد الأقصى بالكامل.