قبل ساعات من عروض أوبرا عايدة.. الانتهاء من تطوير كورنيش النيل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

انتهت أجهزة مجلس مدينة الأقصر من أعمال تطوير كورنيش النيل وبعض الميادين القريبة قبل ساعات من بدء عروض أوبرا عايدة التي تبدأ من نهر النيل وتقام في ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي.

وقال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إن أعمال تطوير كورنيش النيل جرى تنفيذها بتصميمات حضارية مع مراعاة تنفيذ تطبيق الهوية البصرية، وذلك لاستقبال الموسم السياحي الجديد وضيوف أوبرا عايدة، والمزمع انطلاق فاعلياتها غدًا بمعبد حتشبسوت بالدير البحري.

وناشد رئيس مدينة الأقصر جموع المواطنين بضرورة التكاتف للمحافظة على مظهرها الحضاري اللائق أمام العالم والوقوف في وجه المخربين الذين يفسدون المنافع العامة دون مراعاة لحجم الجهود التي بذلت كي تظهر الأقصر بصورة تليق بشعبها وضيوفها.

Advertisements

وتعود عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت بعد غياب أكثر من 20 سنة، وتشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي، ويقدم عروضها أكثر من 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة تترأس أوبرا جراز في النمسا، وبمشاركة 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، وإخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

وأوبرا عايدة، هي أول أوبرا يضعها عالم في تاريخ مصر القديم، حيث كتبها أوغست مارييت باشا، عالم الآثار الفرنسي ومدير الآثار المصرية في ذلك الوقت، ووضع موسيقاها الموسيقار الايطالي فيردي.

وكان "مارييت" قضى ستة أشهر في صعيد مصر ينسخ بمنتهى الدقة نقوشًا وتفاصيل فنية على صفوف أعمدة المعابد، كي يستفيد منها في إخراج عمله ليكون الأقرب علميًا للطبيعة الفنية للنص التاريخي.