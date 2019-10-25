العراق: قائد عمليات الرافدين ينفي تعرض مبنى محافظة المثنى للحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
نفى قائد عمليات الرافدين في العراق اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء حول تعرض مبنى محافظة المثنى إلى الحرق من قبل المتظاهرين المطالبين بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.وقال الطائي - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "لا صحة لأنباء حرق مبنى محافظة المثنى"، مشيرا إلى أن متظاهري محافظات واسط وذي قار وميسان متعاونون مع القوات الأمنية، وملتزمون مع خطاب المرجعية، ولا يوجد أي أعمال عنف مع القوات الأمنية والمتظاهرين.
وكانت أنباء تناقلتها عدد من وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض مبنى محافظة المثنى إلى الحرق من قبل المتظاهرين.
يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني قد دعا - في وقت سابق من اليوم - المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الالتزام بالسلمية خلال التظاهرات التي انطلقت اليوم في عشر محافظات بالعراق.
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