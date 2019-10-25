ميركل تشارك في اللقاء التشاوري الهندي الألماني الخامس

قالت نائبة متحدث الحكومة الألمانية أورليك دايمر إن المستشاره الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى نيودلهي؛ لحضور المشاورات الحكومية الألمانية الهندية الخامسة في الفترة من31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019 .
وأضافت - في مؤتمر الحكومة الصحفي- أن المشاورات الحكومية الدولية في نيودلهيسوف تعقد من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موضحة أن محور المشاورات الحكومية الدولية سوف تركز على تعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات الرقمنة والقضايا الاقتصادية والتجارية والتنمية والاستدامة.
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