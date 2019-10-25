مقتل 100 مسلح من طالبان واعتقال 88 آخرين في عمليات أمنية شمال أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 100 من عناصر حركة طالبان، فضلًا عن اعتقال 88 آخرين خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم "بغلان" شمال البلاد.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة عن مصادر عسكرية قولها إنالقوات الخاصة أجرت العمليات في مقاطعتي بول خمري ودهان جوري في إقليم بغلان الشمالي.. وأضافت المصادر العسكرية أن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة خلال العمليات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس استعادة القوات الأفغانية السيطرة على منطقة دهان جوري من مقاتلي طالبان بعد ما يقرب من ثلاث سنوات.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، فقد ألحقت قوات الأمن خسائر فادحة بمقاتلي طالبان أثناء عملية استعادة السيطرة على المنطقة.. ومع ذلك، لم تكشف الوزارة عن مزيد من المعلومات حول عدد الضحايا من المسلحين.
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