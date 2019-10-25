قائد أمريكي يشهد تدريبًا بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية

أكد مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز شهد تدريبا بالذخيرة الحية للمدفعية الكورية هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحالف "القوي" بين البلدين .
من جانبها ، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن القوات الأمريكية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر أبرامز وهو في زيارة لساحة "مون- هيه ري" للتدريبات في بلدة "تشول
بينهم نائب قائد القوات الكورية-الأمريكية المشتركة الجنرال تشوي بيونج-هيوك، وقائد العمليات البرية الجنرال نام يونج-شين .
وظهر أبرامز - في إحدى الصور- جالسا بجوار قادة عسكريين كوريين من
ويأتي حضور أبرامز للتدريبات وسط تصاعد التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية ، حيث قررت الأخيرة إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة منصة رمزية للتعاون الأمني الثلاثي الذي يجمع أمريكا والحليفين الآسيويين .
كما أن سول وواشنطن يواجهان بعضهما في مفاوضات صعبة متعلقة باقتسام تكاليف مرابطة القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي في كوريا، حيث تعهدت سول بالالتزام بتحمل حصة "عادلة، معقولة"، في حين طالبت واشنطن بزيادة حصة سول بشكل كبير.
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