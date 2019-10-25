انطلاق مظاهرات في العراق للمطالبة بالقضاء على الفساد

انطلقت اليوم الجمعة تظاهرة شبابية أمام مقر إدارة حقل الأحدب النفطي في قضاء الأحرار غربي مدينة الكوت بمحافظة واسط العراقية؛ للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، وإلغاء عمل مجالس المحافظات على اعتبارها واجهة كبرى للفساد المالي والإداري.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بأن الآلاف من المتظاهرين توجهوا إلى ساحة مجلس محافظة واسط وهم يحملون الأعلام العراقية وسط تواجد مكثف للقوات الأمنية غير المسلحة، مطالبين بتشكيل مجلس

الخدمة الاتحادية، وتعديل قانون الانتخابات، مع إلغاء الهيئات المستقلة، والاعتماد على الأجهزة الرقابية المركزية، وتفعيل دور القضاء.وجدد العشرات من الأهالي في محافظة ميسان تظاهراتهم منذ مساء أمس الخميس، معلنين اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين.وتوافد عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة صباح اليوم إلى مبنى حكومة البصرة المحلية؛ للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم، وبدأت أعداد المتظاهرين في التزايد وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الأمنية منذ ليلة أمس، مطالبين بحقوقهم ومحاسبة الفاسدين، فيما شهدت شوارع المحافظة الرئيسية انتشارًا أمنيًا واسعًا.وتوجه الآلاف من المتظاهرين المتجمعين في ساحة ثورة العشرين وسط محافظة النجف؛ للتجمع في ساحة الصدرين أمام مبنى المحافظة ومجلسها.وفي السياق ذاته، قام العشرات من المتظاهرين بحرق الإطارات أمام بوابة منفذ سفوان الحدودي المحاذي لدولة الكويت، مطالبين بتحسين واقع الخدمات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما أغلقت إدارة المنفذ الأبواب تحسبا لأية حالة طارئة.