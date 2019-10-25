بوتين يشيد بتقدم مسار التجربة الديمقراطية في تونس

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقدم مسار التجربة الديمقراطية في تونس قائلا "تونس حققت انجازات تجاوزت الربيع العربي، وبأخف الاَضرار نجحت في الحفاط على تماسك مؤسسات الدولة ". وتعهد - خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة سوتشي الروسية - بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا، قائلا " علاقتنا تتجاوز الـ 60 عاما وسنستثمرها في تحقيق التقدم " . الإفريقي الروسي بمدينة سوتشي الروسية - بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا، قائلا " علاقتنا تتجاوز الـ 60 عاما وسنستثمرها في تحقيق التقدم " .

وقد التقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ببوتين على هامش المنتدى- الذى حضره رؤساء عدد من الدول الافريقية، إلى جانب مشاركين من روسيا، ووفود البلدان الأفريقية، وثماني جمعيات، ومنظمات إقليمية كبيرة- ليتجاوز عدد المشاركين في المنتدى والقمة عشرة آلاف شخص، وفق مصادر إعلامية روسية.

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