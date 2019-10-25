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نواب ألمان يطالبون بطرد الأمريكان من البلاد

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طالب أعضاء في البرلمان الألماني الحكومة بإخراج العسكريين الأمريكيين من البلاد، وأكدوا أن الولايات المتحدة تستخدمهم لتوتير العلاقات الألمانية مع روسيا.

ووجه نواب عن حزب اليسار الألماني طلبا إلى الحكومة الفدرالية قالوا فيه: "القوات الأمريكية تتنقل عبر الطرق وسكك الحديد ومن قاعدة إلى أخرى، مقتربة من

الحدود الغربية لروسيا"، موضحين أن هذه التحركات اختراق لروح "معاهدة 2+4"، التي تستثني إمكانية تواجد جيش أجنبي على الأراضي الشرقية لألمانيا وتحظر نشر السلاح النووي فيها.

كما أوضح النواب أن نشر الجيوش يهدد البند

الأساس للاتفاقية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي للحد من نشر الأسلحة.

وفي وقت سابق اتهمت جهات إعلامية في بولندا، الولايات المتحدة بتضخيم حجم "التهديد الروسي"، وأوضحت أنه من مصلحة الولايات المتحدة خلق صورة "روسيا العدو"، لدفع حلفائها إلى شراء أسلحة أمريكية مكلفة وخدمة مصالحها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 35 ألف جندي أمريكي يتمركزون في الأراضي الألمانية.

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