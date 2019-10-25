النائب العام يزور المركز الوطني للطب الشرعي بكوريا الجنوبية

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب، المركز الوطني للطب الشرعي في سول، ضمن برنامج زيارة معاليه لجمهورية كوريا الجنوبية.

واطلع مدير المركز "لي دو بونق" النائب العام والوفد المرافق على الأنظمة و البرامج المستخدمة في ضبط و تحليل الأدلة الرقمية في قسم التحقيقات الرقمية و قسم التحقيق في الجرائم المعلوماتية.

والمركز الذي يقيم شراكات مع 24 منظمة وطنية ودولية من أجل تحقيق مستوى عالي من الدقة و الجودة، يهتم بحماية وسلامة وممتلكات وحقوق الإنسان من خلال التحليل الدقيق للأدلة الجنائية، حيث تم تطوير نظام البحث العلمي في المركز لمكافحة الجرائم وتحديد الحقيقة، من خلال جمع البيانات و الأدلة المستخرجة، ثم تحليل الأدلة الرقمية.

وكان المعجب قد التقى قبل ذلك نظيره الكوري الجنوبي "يون سوك يول" في مقر النيابة العليا في سول ، وناقش معه سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب بين السعودية وكوريا الجنوبية.

وتاتي الزيارة للتأكيد كذلك على البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، وسعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة.