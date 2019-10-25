كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ساحل منطقة كالابريا الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال اليوم الجمعة، بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، لكن لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار، حسب تقارير أولية.

وبحسب معهد الجيوفزياء الإيطالي "آي.إن.جي.في" فإن الزلزال وقع في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا /0431 بتوقيت جرينتش/ وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا.

وذكرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان، أن السكان شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات".

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ويعد الزلزال، طبيعية وهو عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال "البؤرة"، يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجاً زلزالية، وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية.

وتوجد الأنشطة الزلزالية على مستوى حدود الصفائح الصخرية، وينشأ الزلزال كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية.

وتؤدي الزلازل إلى تشقق الأرض ونضوب الينابيع أو ظهور الينابيع الجديدة أو حدوث ارتفاعات وانخفاضات في القشرة الأرضية وأيضًا حدوث أمواج عالية تحت سطح البحر (تسونامي)، فضلًا عن آثارها التخريبية للمباني والمواصلات والمنشآت.

وغالبًا ينتج عن حركات الحمل الحراري في المتكور الموري، والتي تحرك الصفائح القارية متسببة في حدوث هزات هي الزلازل، كما أن الزلازل قد تحدث خرابًا كبيرًا.