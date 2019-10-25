كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي" برعاية سعودية قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سعودية مطلعة، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق برعاية سعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي سيوقع في الرياض.

ويتضمن الاتفاق، على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة.

كما يتضمن اتفاق الرياض أيضا، إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.

وتابع المصدر أن "الاتفاق يتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة".

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وأشار إلى أن "الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب".

ولفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، "لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن".

وأوضح المصدر أن "الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل".

وذكر بأن السعودية "قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب".

وشهد شهر أغسطس الماضي، معارك بين قوات المجلس الانتقالي، والقوات الحكومية اليمنية، تمكن المجلس خلالها من بسط سيطرته على عدن وأبين ولحج.