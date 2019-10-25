كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة تأجيل البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، لمناقشة أي نوع من التمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك إجماع كبير بين السفراء السبعة والعشرين لتأجيل خروج بريطانيا المقرر في 31 أكتوبر من الكتلة بعد أن أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتفقوا بعد على مدة التمديد.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم إصدار إعلان قبل الأسبوع المقبل.

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وبموجب تعديل أقره المشرعون البريطانيون، أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون، على إرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه التمديد، إذا تمت الموافقة عليه، يخطط جونسون لمطالبة البرلمان بالموافقة على إجراء انتخابات وطنية مبكرة في 12 ديسمبر، وهو يقول إنها السبيل الوحيد للخروج من مأزق البريكست.

وكانت فرنسا مترددة في البداية للموافقة على تمديد آخر، ولكنها مستعدة الآن لقبول تأجيل جديد. وقد أبلغت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونتالين إذاعة آر تي إل مساء يوم الخميس أن فرنسا ترغب في رؤية "سيناريو واضح" قبل اتخاذ قرار.

وأوضحت: "موقفنا هو أن مجرد إعطاء المزيد من الوقت، دون تغيير سياسي، دون تصديق، وبدون انتخابات، سيكون عديم الفائدة".

