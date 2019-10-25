يصطدم بتونس في أول اختبار.. البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الخميس، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على تدريبات منتخبه الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان لاتحاد اللعبة الليبي إن البنزرتي سيتولى قيادة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، ومونديال قطر 2022، علما أن المدرب وقع عقدا مدته 6 أشهر قابلة للتجدبد.

ويستهل صاحب 69 سنة، مشواره مع المنتخب الليبي بمواجهة منتخب بلاده تونس، بميدان هذا الأخير، ضمن أولى جولات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى “كان” الكاميرون 2021.

ويوجد في مجموعة ليبيا، أيضا، إلى جانب تونس، كلا من تنزانيا، وغينيا الاستوائية.

وسبق للبنزرتي تدريب المنتخب الليبي في فترة سابقة، كما قاد مجموعة من الأندية العربية، سواء في تونس على غرار الترجي والنجم الساحلي، والثنائي المغربي الرجاء والوداد، والشارقة الإماراتي.