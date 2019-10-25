تفكيك خلية إرهابية .. الخيام لـ”اليوم 24″: أوقفنا 6 أشخاص بين البيضاء وشفشاون والعملية لا زالت مستمرة

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أطلق المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” عملية مداهمة في منطقة دار بوعزة بالدار البيضاء وشفشاون، لتفكيك خلية إرهابية، وهي التدخلات التي لا زالت مستمرة.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الجمعة، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عملية التفكيك لا زالت مستمرة إلى حدود اللحظة، موضحا أنه جرى توقيف أربعة أشخاص في ضواحي الدار البيضاء، وشخصين في مدينة شفشاون، مؤكدا أن مكتبه سيعلن عن حصيلة كاملة لعملية اليوم، بعد انتهائها.

وحسب القناة الثانية، فإن أحد الموقوفين، ينحدر من دوار الكارية، بنعبيد بدار بوعزة، ويبلغ من العمر 20 سنة، كان يعيش وسط أسرة مكونة من ستة أشخاص، واستقر في المنطقة منذ شهرين فقط.

ونقلت القناة الثانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور وفيديوهات العملية التي نفذها “البسيج” في دار بوعزة، حيث أظهرت المقاطع توثيقا لعملية التوقيف، كما أظهرت محجوزات، من بينها أسلحة بيضاء، وراية سوداء على شاكلة رايات تنظيم “داعش” بالإضافة إلى بندقية، فيما لم يعلن “البسيج” رسميا عن حصيلة عملياته اليوم.