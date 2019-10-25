جمهور الرجاء يحتج على البرمجة بالأسود: “مابغيتونا نقراو مابغيتونا نخدموا.. ” – فيديو

فيديو: حمزة مصباح

بطريقتهم الخاصة، عبر أنصار فريق الرجاء البيضاوي، عن احتجاجهم على لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد أن قامت ببرمجة مباراة الفريق، عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية، أمام رجاء بني ملال، على الساعة الخامسة.

وقام أنصار الفريق، خاصة من الفصائل المساندة، بارتداء اللون الأسود، والتجمع في منطقة “الماغانا”، ثم ترديد الشعارات المعبرة عن غضبهم من لجنة البرمجة، التي برمجت مباراة الفريق على الساعة الخامسة، وهو الأمر الذي قد يحول دون حضور عدد كبير من الجماهير”.

وكانت الجامعة قد برمجت المباراة بداية على الساعة السابقة، قبل أن تقرر تغيير موعد انطلاقها للساعة الخامسة عصرا، بسبب تزامنها مع مباراة لدفاع الحسني الجديد وشباب أطلس خنيفرة، في ربع نهائي كأس العرش.

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إليكم كيف احتجت جماهير الرجاء البيضاوي: