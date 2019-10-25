إصابة حرجة لفتى في حادث قرب دير الأسد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجروح وصفت بأنها حرجة، إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 8544 بالقرب من بلدة دير الأسد.

وعلم أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بدراجة كهربائية، ما أسفر عن إصابة راكب الأخيرة بجروح حرجة بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.