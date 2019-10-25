تقديم قوائم الرئاسة والعضوية للانتخابات بباقة الغربية وجت والطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق، مساء الخميس، باب الترشح وتقديم قوائم الرئاسة والعضوية للمنافسة على انتخابات السلطات المحلية في باقة الغربية وجت المثلث والطيبة، والتي سيتم إجراؤها في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن تكون فترة السلطة المنتخبة ثلاث سنوات وثمانية أشهر فقط.

واستمر تقديم القوائم للرئاسة والعضوية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لمأموري الانتخابات في باقة الغربية وجت والطيبة، إذ تم فحص القوائم والتصديق عليها جميعا بعد استكمال جميع النواقص من بعض المرشحين.

وبعد أسبوع من اعتماد قوائم الترشيحات للرئاسة والعضوية من قبل مأموري الانتخابات في البلدات المذكورة، سيتم إصدار بيان رسمي من قبل وزارة الداخلية بأسماء المرشحين للرئاسة والقوائم التي تخوض الانتخابات للعضوية، وذلك بعد فحصها من قبل الطواقم القانونية بالوزارة لتستوفي الشروط المطلوبة.

جت

وفي مبنى مجلس جت المحلي، عقدت جلسة تلخيص لمأمور الانتخابات، مارك فاين، بخصوص سيرورة الانتخابات مساء أمس، الخميس، حيث سيتم توزيع 13 صندوق اقتراع على 6 مدارس وهي: المدرسة الثانوية، مدرسة أجيال الإعدادية، مدرسة البيروني الإعدادية، مدرسة الفاروق الابتدائية، مدرسة الزهراء الابتدائية، مدرسة ابن رشد الابتدائية، علما أن هناك 8,465 صاحب حق اقتراع في قرية جت.

وبهذا يكون قد انتهى تسليم القوائم من قبل المرشحين، عضويّة ورئاسة، بشكل نهائي ورسمي. وبناءً على ما تم تسليمه من قوائم تبين أن هناك 9 قوائم للعضوية تتنافس على 11 مقعدا. وينحصر التنافس على رئاسة مجلس جت المحلي للدورة المقبلة بين الرئيس الحالي المحامي محمد طاهر وتد، والرئيس السابق المربي خالد غرة، بعد أن قدما أوراقهما لمأمور الانتخابات.

باقة الغربية

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وفي مدينة باقة الغربية، أغلق مأمور الانتخابات، بشارة عبساوي، خلال اجتماع عقده في دار البلدية باب الترشيح لرئاسة وعضوية انتخابات بلدية باقة الغربية، حيث قدم 8 أشخاص قوائم للتنافس على رئاسة البلدية، بينما للعضوية قدمت 13 قائمة تتنافس على 15 مقعدا بالمجلس البلدي.

وتتنافس قوائم الرئاسة والعضوية لنيل ثقة أصحاب حق الاقتراع في باقة الغربية البالغ عددهم 19,822 موزعين على 30 صندوق اقتراع في 11 لجنة انتخابية بالمدارس والمؤسسات العامة في المدينة.

والمرشحون للرئاسة هم: الخبير بالشؤون التسويقية حسام أبو مخ، المربي رائد دقة، رجل الأعمال جلال أبو حسين، الممرض بهاء مواسي، المحامي هاني بيادسة، الناشط معاذ بيادسة، المختص بالشؤون الاقتصادية حلمي كتانة والمحامي عبد مصاروة.

الطيبة

أما في الطيبة، فسيتنافس على رئاسة البلدية بحسب القوائم التي قدمت لمأمور الانتخابات نشأت كيوف، 3 مرشحين للرئاسة، وهم رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور، الذي يترشح لدورة ثانية ضمن تحالف قوائم "الطيبة أولا"، وكذلك مرشح الحركة الإسلامية سعد عمشة جابر، ومرشح تحالف "الطيبة للجميع"، محمد حاج يحيى.

ويبلغ عدد أصحاب الاقتراع في انتخابات بلدية الطيبة يبلغ 29,633 موزعين على 45 صندوق اقتراع في المدارس والمؤسسات العامة بالمدينة.