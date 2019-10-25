حقوق الانسان: وثقنا استشهاد متظاهر واصابة 224 اخرين في بغداد

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن توثيق فرقها استشهاد متظاهر واصابة ٢٢٤ متظاهرا في بغداد وثلاثة اخرين في محافظة المثنى. يتبع..

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