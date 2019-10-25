تنشر الخليج 365، لقطات حصرية توثق اصابة مراسل السومرية اثناء تغطيته التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وخلال تغطيته التظاهرات في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد، مع فريق العمل، أصيب مراسل السومرية الزميل هشام وسيم، بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى مستشفيات بغداد.

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