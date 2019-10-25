قائد عمليات الرافدين ينفي تعرض مبنى محافظة المثنى للحرق

نفى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، الجمعة، الانباء التي افادت بتعضر مبنى محافظة المثنى الى الحرق من قبل اتلمتظاهرين.
وقال الطائي في حديث لـ الخليج 365، إن "ابنائنا المتظاهرين علاقتهم طيبة باخوانهم المتظاهرين ولاصحة لانباء حرق مبنى محافظة المثنى".
وأضاف الطائي، أن "متظاهري محافظات واسط وذي قار وميسان متعاونيين مع القوات الامنية وملتزمين مع خطاب المرجعية ولايوجد اي اعمال عنف مع القوات الأمنية والمتظاهرين".
وتناقلت عدد من وسائل التنواصل الاجتماعي خبرا مفاده تعرض مبنى محافظة المثنى الى الحرق من قبل المتظاهرين.
وأضاف الطائي، أن "متظاهري محافظات واسط وذي قار وميسان متعاونيين مع القوات الامنية وملتزمين مع خطاب المرجعية ولايوجد اي اعمال عنف مع القوات الأمنية والمتظاهرين".
وتناقلت عدد من وسائل التنواصل الاجتماعي خبرا مفاده تعرض مبنى محافظة المثنى الى الحرق من قبل المتظاهرين.
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