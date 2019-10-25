قائد عمليات الرافدين ينفي تعرض مبنى محافظة المثنى للحرق

وقال الطائي في حديث لـ الخليج 365، إن "ابنائنا المتظاهرين علاقتهم طيبة باخوانهم المتظاهرين ولاصحة لانباء حرق مبنى محافظة المثنى".

وأضاف الطائي، أن "متظاهري محافظات واسط وذي قار وميسان متعاونيين مع القوات الامنية وملتزمين مع خطاب المرجعية ولايوجد اي اعمال عنف مع القوات الأمنية والمتظاهرين".



وتناقلت عدد من وسائل التنواصل الاجتماعي خبرا مفاده تعرض مبنى محافظة المثنى الى الحرق من قبل المتظاهرين.