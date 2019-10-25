متظاهرون يدخلون مبنى المطعم التركي ببغداد مع استمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عشرات المتظاهرين اعتلوا اسطح بناية المطعم التركي، وقاموا برمي الحجارة باتجاه جسر الجمهورية.

واضاف أن تعزيزات امنية وصلت الى جسر الجمهورية مع اضافة كميات من الحواجز والصبات الكونكريتية.

واشار الى أن القوات الامنية مستمرة لغاية الان القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى ارتفاع اعداد المصابين بين المتظاهرين.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في تصريح صحفي، في وقت سابق صباح اليوم، إن شهيدا واحد و50 مصاباً سقطوا جراء تظاهرات العاصمة بغداد حتى الآن.