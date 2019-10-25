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بالصور.. مايجري في ساحة التحرير وجسر الجمهورية الان

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توثق عدسة الخليج 365، الاحداث الجارية حاليا في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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