استمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب التحرير وارتفاع اعداد الاصابات

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية مستمرة حتى الآن باطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

واضاف المصدر، أن المتظاهرين يحاولون الفرار داخل الشوارع الفرعية لتجنب تلك القنابل، مشيرا الى أن اعداد الاصابات بلغت حتى الان اكثر من 120 اصابة.



وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في تصريح صحفي، في وقت سابق صباح اليوم، إن شهيدا واحد و50 مصاباً سقطوا جراء تظاهرات العاصمة بغداد حتى الآن.