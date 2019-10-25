معلومات قد تجهلها عن الغاز المسيل للدموع وإجراءات لتجنب عواقبه

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كيف تعمل قنابل الغاز المسيل للدموع؟ الإجابة تأتي في سياق مقال نشره "howstuffworks.com" والذي يوضح أيضا تطور صناعة مكونات الغاز المسيل للدموع، وكيف يمكن التخلص من آثار الإصابة به.
مكونات الغاز المسيل للدموع
تم تحضير مسحوق CS كيميائيا لأول مرة فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وأثبت فعالية كبيرة كوسيلة تفريق للحشود ومثيري الشغب. وفي غضون بضع سنوات، حل محل الـCN، الأقل قوة، ليصبح المكون الرئيسي لمحتويات قنابل الغاز المسيل للدموع. ولا يزال CS هو الأكثر انتشارا على مستوى العالم حتى يومنا هذا. يحتاج CS لكونه مسحوقا صلبا إلى مادة مساعدة على التحول إلى غاز مثل مادة methylene chloride، التي تحمل ذرات CS في الهواء. وتحتوي قنبلة الغاز المسيل للدموع التقليدية على مجموعة من المواد الكيميائية الإضافية التي تولد حرارة عند إطلاق القنبلة فتساعد تفاعلاتها على تحول مسحوقCS إلى حالة غازية يحملها ميثيلين كلورايد في هيئة سحابة دخان تطير في الهواء. وتستخدم قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش وسائل متنوعة لإطلاق الغاز المسيل للدموع بداية من القنابل اليدوية، مرورا بمدافع الهاون، التي تطلق قذائف مسيلة للدموع، وطائرات ومركبات تقوم برش سحب من الغاز المسيل للدموع ووصولا إلى عبوات بخاخة يدوية والهراوات، التي تنبعث منها هذه الغازات.
آثار التعرض للغاز المسيل للدموع
ولكن آثار التعرض للغاز لا تتوقف بالضرورة عند الجهاز المناعي للعين. فما إن يستنشق المصاب غاز CS، تبدأ سلسلة من آليات دفاعية مماثلة في الأنف والجهاز التنفسي، وبالتالي يحدث تدفق للمخاط والسعال المتواصل، وكل ذلك في محاولة لتخليص الجسم من سبب التهيج الشديد، وربما يحدث الغثيان والقيء في بعض الأحيان.
إرشادات لتجنب أسوأ العواقب
إن أول وأهم خطوة هي اتباع الغرائز الخاصة به والتحرك بعيدا عن نقطة إطلاق الغاز المسيل للدموع. إذا كان فى شارع أو ساحة ملعب، فيمكن الابتعاد قدر الإمكان عن السحابة التي يتصاعد منها الغاز أو الدخان. إذا تعرض للسقوط أرضا، عليه النهوض بسرعة، تجنبا للدهس من الحشود المتدافعة، وكذلك لأن الغاز CS أثقل من الهواء وسوف يستقر في طبقة سميكة قريبا من مستوى الأرض.
أما إذا كان بداخل مبنى أو صالة مغطاة، فليخرج سريعا إلى الهواء الطلق. ثم عليه القيام فورا بغسل العينين بماء نظيف في أقرب وقت ممكن، وأن يواظب على تكرار غسل العينين لمدة 15 دقيقة على الأقل. إذا كان يرتدي سماعات على الأذنين أو نظارة، فعليه بخلعهما فورا ويمكن غسل النظارة بالماء والصابون قبل وضعها على الوجه مرة أخرى، وبالطبع إذا كان يستخدم عدسات لاصقة يتم خلعها على الفور بعد غسل اليدين جيدا.
وفيما يتعلق بالتنفس، وعلى افتراض أن الشخص تمكن من تنسم بعض الهواء النقي، فيجب أن يتنفس شهيقا وزفيرا بشكل متكرر للسماح بالحصول على حصول الرئتين والدم على أكبر قدر من الأوكسجين النقي. ويمكن للطبیب أن يقدم أدویة الربو للمساعدة في الإسعاف من الأعراض الشدیدة. ويوصى أيضا بشرب كميات كبيرة من الماء والحث على القيء إذا استمر الشعور بالغثيان، ثم طلب الرعاية الطبية. وليتذكر أن الدموع والمخاط والقيء كلها علامات على تخلص الجسم من مادة CS وبداية التعافي. وأخيرا، يجب عليه الاغتسال عند أقرب فرصة. وأن يتم تنظيف ملابسه بشكل منفصل، ويحذر استخدام أي منظفات تحتوي على الكلور لأنه يتفاعل مع الـCS ويكون مادة أكثر سمية.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات قد تجهلها عن الغاز المسيل للدموع وإجراءات لتجنب عواقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.