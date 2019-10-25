السيستاني: تقرير احداث التظاهرات لم يحقق الهدف ولم يكشف عن الحقائق

اعتبر المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، تقرير احداث التظاهرات بأنه لم يحقق الهدف ولم يكشف عن الحقائق. ونقل ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلاء أثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الالى بشأن التظاهرات وتابعتها الخليج 365، إن "التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف المترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام".



وأضاف المرجع الأعلى في بيانه، أن "من المهم الآن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية".

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