إسرائيل تعتقل 100 فلسطيني من غزة منذ بداية 2019

أظهرت إحصاءات فلسطينية رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 100 شخص من قطاع غزة منذ بداية عام 2019.



وقال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين "حكومية" في بيان: "بحسب متابعتنا وما هو موثق لدينا، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2019 أكثر من 100 شخص من أبناء قطاع غزة".

وأوضح أنه "من بينهم 8 مواطنين اعتقلوا أثناء مرورهم معبر بيت حانون (شمالي القطاع)، بهدف السفر"، دون أن يوضح أماكن اعتقال البقية، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن باقي المعتقلين احتجزوا أثناء محاولات تسلل عبر السياج الحدودي أو أثناء التواجد قربه.

Advertisements

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن أحدث هذه الاعتقالات جرى مساء أمس الخميس عندما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التاجر جهاد محمد محمود نبهان، أثناء عودته الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وأكد أن سلطات الاحتلال تصر على أن تبقي المعبر شمال قطاع غزة، مصيدة للمواطنين ومكانا للاحتجاز والاستجواب وأحيانا للضغط والمساومة، رغم كل المناشدات والدعوات التي طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وبما يكفل للمواطنين حرية الحركة والتنقل من والى قطاع غزة.

وأدان المسؤول الفلسطيني استغلال سلطات الاحتلال حاجات المواطنين الانسانية واستمرار سياسة الاعتقال التعسفي عبر المعابر لاسيما المرضى ومرافقيهم والتجار واستخدام المعابر مصيدة للفلسطينيين ومكانا للإيقاع بهم وابتزازهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية بالتحرك الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة، والتوقف عن اعتقال الفلسطينيين تعسفياً والتضييق عليهم أو وضع العراقيل أمام حركتهم.