تسونامي ضد إيران وتداعي حزب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

وفي عالم السياسة تتابعون: أكتوبر العاصف.. "تسونامي" يكسر شوكة إيران بالعراق ولبنان، ووثائق جديدة تفضح استعانة السراج بخبراء أتراك لقتال الجيش الليبي، ومرشحه ديمقراطية أمريكية لـ"العين الإخبارية": رفع العقوبات عن تركيا خطأ فادح، و العراقيون يحتشدون قبل "مليونية" الجمعة ويصلون لبوابة المنطقة الخضراء، وتداعي حزب أردوغان يتواصل.. استقالة برلماني سابق عن "العدالة والتنمية"، و"العمال البريطاني" يرهن موقفه في الانتخابات بقرار أوروبا حول بريكست.

كما تقرأون أيضا: إقالة قائد مليشيا إخوانية من رئاسة "سوداتل" للاتصالات، وجمعة "إسقاط النفوذ الإيراني في العراق".. لحظة بلحظة، ومندوب سوريا بمجلس الأمن: تركيا تراوغ لتبرير عدوانها، و"إيران برا".. هتافات العراقيين تزلزل وسط بغداد، ونبيه بري.. 27 عاما من الجمود السياسي في لبنان، ونيويورك تايمز وواشنطن بوست ممنوعتان من دخول البيت الأبيض .

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وفي الاقتصاد تطالعون: الليرة التركية تتراجع "بشدة" أمام عناد "أردوغان"، و90 عاما من انهيار "وول ستريت".. أسوأ كوابيس أمريكا تحول لواقع، و ”روسنفت“ الروسية تتجنب العقوبات الأمريكية بالتحوّل إلى اليورو، والهند تستعد لتوقيع اتفاقيات مع السعودية خلال "دافوس الصحراء"، وحصاد قمة "روسيا-أفريقيا".. إسقاط ديون بـ20 مليار دولار وصفقات جديدة، وإتاوات أردوغان مستمرة.. 3 ضرائب جديدة تنتظر الأتراك 2020، و279 مليون دولار.. نفقات عمالقة النفط للضغط على أوروبا بشأن المناخ.

أما في الرياضة فيبرز: مانشستر يونايتد يتطلع لضرب برشلونة بصفقة مدوية، وفي المنوعات: "حب في الزنزانة".. شاب يقتحم سجنا للقاء حبيبته.

وفنيا تتابعون: ميليسا مكارثي وأوكتافيا سبنسر.. بطلتان خارقتان بوزن زائد، وفي التكنولوجيا: شاشة AOC الجديدة لعشاق الألعاب.. مواصفات خاصة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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