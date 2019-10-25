عاجل| تعطيل الدراسة غداً السبت لسوء الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية

الموجز

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة وذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الطقس السئ اليوم الجمعة، حيث ضربت موجة من العواصف والسيول الرعدية مناطق متفرقة من المحافظة، ومن المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل.

ومن جانبه، أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، توجيهات لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

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وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى ، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب والمنشآت التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ هي الأسوأ هذا الشتاء، ما أدى لوقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة وغرق عدد كبير من الشوارع بمياه الأمطار.